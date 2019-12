Il Minibasket Milazzo – Svincolati Milazzo 72-78 (Parziali 25/15 38/30 51/51). Il campionato regionale di Serie D fermo in questi giorni per la pausa natalizia ha avuto come ultima competizione il derby di Milazzo in cui gli Svincolati hanno attenuto il nono successo in altrettante gare disputate.

Avvio di gara con i padroni di casa che partono forte. La loro buona intensità di gioco sorprende la capolista che stranamente si presenta poco reattiva in fase difensiva ed imprecisa sotto canestro. La prima frazione si chiude sul 25-15 per i biancorossi di coach Bacilleri. Nel secondo periodo è ancora Il Minibasket Milazzo ad interpretare la gara con buon piglio mentre i ragazzi di coach Maganza stentano a trovare il giusto ritmo.

Si andrà al riposo lungo sul 38-30 . Al rientro gli Svincolati cambiano atteggiamento e con ritrovata concentrazione iniziano ad accorciare lo svantaggio subito. Il forcing prodotto dalla compagine del presidente Giambò trova i suoi frutti al termine del periodo, arriva così la penultima sirena sul punteggio di 51-51 . Nell’ultimo quarto, dopo un sostanziale equilibrio, gli Svincolati operano il sorpasso. I padroni di casa però non mollano e prontamente rispondono alle realizzazioni degli avversari. Nelle ultime battute sono invece i biancoblù ospiti a riportarsi avanti ed a ben gestire i concitati centoventi secondi prima della sirena finale.

Sirena che giunge e premia, ancora una volta, gli Svincolati Milazzo che si aggiudicano l’intera posta in palio con il punteggio finale di 72-78 .

Il Minibasket Milazzo. Toto 12 Spanò 15 Iarrera 2 Maimone n.e. Giorgianni 3 Galipo’ 9 Gitto n.e. Marchetta , Italiano 11 Brzica 9 Shaykarov 11. Allenatore Domenico Bacilleri

Svincolati Milazzo. Giaimo n.e.Barbera 8 Siracusa 2 Sofia 11 Catanesi 4 Knepa 24 Jarrett 12 Mobilia 14 Colosi n.e. Colica 1 De Paoli 2 Piperno n.e. Allenatore Maganza