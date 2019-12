L’eroe di Italia 90, l’ex calciatore Totò Schillaci, ha fatto visita al comune di Milazzo nell’ambito del Green Days Tour. Si tratta di un’iniziativa no profit che si propone di sensibilizzare le coscienze alla scottante tematica delle emissioni di Co2.

Ad accogliere Schillaci, capocannoniere ai Mondiali di calcio del 1990, sono stati gli assessori Giovanni Di Bella e Pierpaolo Ruello e Peppe Maimone in rappresentanza dell’Area Marina Protetta.

Con l’aiuto di molti vip i promotori (l’Associazione DNA, coadiuvata da Sciara Holding) vogliono dimostrare come sia possibile percorrere lunghe distanze su qualsiasi tipologia di strada senza inquinare, macinando chilometri in sella a una city bike elettrica. In soli venti giorni, infatti, sono stati coperti oltre 5.000 km, zigzagando per l’Italia intera.

861 visite