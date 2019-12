Nella giornata di Natale la raccolta dei rifiuti, non verrà svolta. I l Comune, al fine di andare incontro alle esigenze della comunità, ha modificato il calendario settimanale dello smaltimento dei rifiuti, prevedendo giovedì 26 dicembre – Santo Stefano – la raccolta della SOLA frazione UMIDO.

Il giorno successivo – 27 dicembre – invece la raccolta sarà regolare come da calendario e dunque con il ritiro della frazione INDIFFERENZIATA. «In questa giornata, proprio a seguito del servizio che si è deciso di organizzare – si legge in una nota del Comune – in maniera straordinaria per il 26, potrebbero esserci rallentamenti nel ritiro dei rifiuti sul territorio comunale e di ciò l’Amministrazione si scusa in anticipo con la cittadinanza, auspicando comunque che nell’arco della giornata, la situazione si normalizzerà. Si invitano i cittadini pertanto ad attenersi a quanto disposto evitando il conferimento di altra tipologia di rifiuto proprio per evitare situazioni di disagio».

Per le attività commerciali invece la raccolta avverrà in modo regolare, così come previsto negli ordini di servizio relativi le giornate festive; stesso discorso varrà per lo spazzamento.

