Sono tre le autovetture rimaste sepolte da uno dei cartelloni pubblicitari caduto in Via Galilei, nei pressi della vecchia stazione ferroviaria di Milazzo. Danni per le autovetture che si trovavano parcheggiate accanto al marciapiede e che sono state colpite in pieno dal cartellone divelto dal forte vento di ponente che soffia in città da ieri sera. Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco ed i vigili urbani di Milazzo.

Un altro cartellone ieri sera è caduto nei pressi dei centri commerciali, nella strada che porta ai caselli autostradali.

