Movida a Milazzo, i carabinieri denunciano cinque automobilisti in stato di ebbrezza. Ma non solo

Diciotto contravvenzioni al codice della strada per un ammontare di 4.200 mila euro e cinque automobilisti sorpresi alla guida delle rispettive autovetture in stato di alterazione psicofisica derivata da abuso di alcool deferiti alla Procura di Barcellona. Uno di questi è stato trovato in possesso di modica quantità di marijuana ha rifiutato l’accertamento tossicologico.

E’ questo il bilancio dei controlli tra Milazzo e Torregrotta effettuati in nottata i carabinieri della Compagnia di Milazzo guidati dal capitano Valentino Adinolfi.

Nel corso dei controlli, che hanno visto passare al setaccio circa 70 utenti della strada, sono state eseguite perquisizioni a seguito delle quali 4 utenti sono stati trovati in possesso di coltelli del genere vietato deferiti alla Procura della Repubblica, mentre sono stati segnalati alla locale Prefettura due persone trovate in possesso di marijuana.

