Oltre 600 studenti coinvolti, ed ancora, professori, rappresentanti delle associazioni, uomini e donne che con la loro presenza o con la discesa in campo hanno voluto dare una testimonianza forte e indelebile.

Un gran bel goal quello messo a segno giovedì 19 dicembre 2019 con la manifestazione “ La scuola in campo… contro la violenza sulle donne ” organizzata da “ Aletheia – noi uomini contro la violenza di genere” , la giovanissima associazione formata da professionisti e imprenditori che vogliono gridare il loro no ad ogni forma di prevaricazione contro le donne.

In campo le squadre composte con schieramento misto da studenti, studentesse e professori hanno mostrato una forte sensibilità nell’interpretazione del messaggio che l’evento ha voluto ribadire: il rispetto delle regole, oltre che, una motivata correttezza nei comportamenti maschi e femmine, in campo e fuori. La presenza delle studentesse è stata nutrita per numero e qualità delle prestazioni, a dimostrazione di una cultura crescente del movimento calcistico femminile; l’identità femminile infatti dimostra di accrescere i valori che qualsiasi sport, interpretato con eleganza e grazia, riesce a trasmettere.