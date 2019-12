Gli Assessorati alla Pubblica istruzione e Politiche giovanili della città di Milazzo, in collaborazione con Parco Corolla, Area Marina protetta “Capo Milazzo”, Associazione Adasc e libreria Giunti al Punto di Milazzo, nei giorni 17,18, e 19 dicembre hanno consegnato circa 1000 borracce plastic free e una corposa donazione di libri per dotare di biblioteche i plessi scolastici dei tre istituti comprensivi di Milazzo.

