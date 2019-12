PACE DEL MELA. Palazzo Lo Sciotto dal 20 dicembre al 7 gennaio ospiterà le opere del maestro Lorenzo Chinnici (Merì, 1942). La mostra rappresenta l’occasione per immergersi non solo nell’arte ma anche nella magica atmosfera natalizia. In esposizione i Presepi inediti del Maestro ed una collezione di Dipinti unica nel suo genere.

All’esposizione delle opere del Maestro si aggiunge la presentazione di TELE NASCOSTE. Il libro è scritto da Diego Celi, arricchito dalla prefazione di Josè Van Roy Dalì (figlio di Salvator Dalì) e pubblicato da Giambra Editori. Il testo non celebra l’arte di Chinnici, ma scandaglia emozioni e retroscena delle tele del Maestro.

È in questa location d’eccezione che Lorenzo Chinnici inaugura la sua nuova mostra in terra natale, Pace del Mela, il paese di adozione del Maestro. Dopo una carriera espositiva internazionale che ha toccato città quali Parigi, Milano, Londra e New York, è giunto il momento per Chinnici di confrontarsi con le proprie radici, di ritornare alle origini. Scene bucoliche punteggiate da spiagge, pescatori, barche di legno, lavandaie e contadini a lavoro. Protagonisti simbolici e ‘senza volto’ che rievocano i colori e i ricordi di una Sicilia governata dagli umori del cielo e del mare.

Lorenzo Chinnici ed il comune di Pace del Mela, affidano ai giovani del comprensorio della Valle del Mela, l’intera organizzazione, progettazione e finalizzazione di questo Vernissage, come segno di speranza, una sfida per ripartire dal buio con un raggio di luce fatta di figli di questa terra martoriata, protagonista negli anni, per una serie di fatti spiacevoli dovuti all’inquinamento.

