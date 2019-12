“DIVENTERÀ BELLISSIMA e LEGA SALVINI PREMIER a Milazzo e Barcellona hanno intrapreso un dialogo approfondito , tracciando un percorso unitario nella coalizione del CENTRODESTRA SICILIANO” . Lo dichiarano i rispettivi responsabili locali per DIVENTERÀ BELLISSIMA Simone Magistri e Roberto Meo e per la LEGA i commissari cittadini Alessio Andaloro e Natale Munafó

“Ragioniamo sulla progettualità e sui programmi per dare alle rispettive città lo sviluppo che meritano – continuano – Stiamo inoltre iniziando a valutare ed individuare amministratori ed amministratrici solerti ed altresì proporre come sindaci UOMINi o DONNE DEL POPOLO , che conoscono bene i problemi reali dei commercianti , degli imprenditori, del mondo delle professioni , che sanno bene quali sono i disagi sociali , per poter dare quelle reali opportunità ai giovani che purtroppo spesso lasciano la nostra terra . Solo due amministrazioni operative e tra la gente potranno affrontare e risolvere i problemi di queste due importanti città che negli ultimi anni hanno vissuto una crisi profonda”, concludono.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

332 visite