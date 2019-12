Grazie al consigliere comunale di Milazzo Massimo Bagli lo Stato Italiano potrebbe risparmiare ben 4 milioni di euro. Bagli, infatti, ha sollevato al sottosegratrio al Ministero delle Finanze, Alessio Villarosa, lo spreco che avviene con la distribuzione delle istruzioni da seguire per la corretta compilazioni del “modello redditi persone fisiche”. L’onorevole Villarosa ha risposto al consigliere che «stiamo ancora aspettando risposta dall’Agenzia delle entrate (Ade), ma siamo al lavoro per eliminazione di ogni guida cartacea inutile. Grazie davvero per la segnalazione».

«La questione non è di poco conto se si considera che nel solo Comune di Milazzo risultano in giacenza veri e propri cumuli di fascicoli, ammassati su pedane e mai utilizzati. Uno spreco di risorse che se moltiplicato per i 7914 comuni italiani – considerando una media di 200 copie – porta ad una spesa annua di 4 milioni di euro», sostiene Bagli.

Bagli, in una dettagliata nota sottoposta all’onorevole Villarosa, ha scritto: «Lo spreco diventa più palese ove si consideri che il modello redditi persone fisiche deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente per tramite intermediario. Nel primo caso, quindi , il contribuente che possiede strumenti e le competenze per la personale presentazione del modello, saprà anche avvalersi delle istruzioni riportate sui siti web istituzionali. Nel secondo caso, non avrà alcuna necessità di avvalersi delle istruzioni cartacee, avendo deciso di affidarsi, per la presentazione, ad un intermediario abilitato (Caf o consulenti fiscali).

