Primo posto assoluto dell’Istituto Guttuso di Milazzo alla IX Edizione del Ciak film Fest, concorso nazionale per la cinematografia scolastica promosso da Ciak Experience Associazione Educa, Lab Cinecittà Sicilia e Associazione Multimedia Italia; in collaborazione con Csc Scuola Nazionale di Cinema sede Sicilia e Ufficio Scolastico Provinciale di Messina.

Il video spot vincitore assoluto è stato “Sussurra il tuo battito condiviso”, del Liceo artistico di Milazzo, nato nell’ambito del PON “I quaderni del Guttuso”. Argomento l’uso dei social e della rete, che, se accompagnato da superficialità e scarsa consapevolezza, può produrre un dramma che all’improvviso diventa vuoto assoluto. Il video racconta di una studentessa solitaria ed introversa che possiede grandi valori sociali, tra cui quello dell’integrazione dei disabili, ma che, partecipando ad una festa d’Istituto, diventa la vittima di una violenza fisica e psicologica che si propaga in modo virale sulla rete. Disperazione, vuoto assoluto, un tentativo di suicidio, ma poi il lieto fine, grazie ad un’amica “speciale” che intuisce e fa in tempo a chiedere aiuto. La studentessa speciale Cristina con la sua purezza la salva, e il video si chiude con il battito di cuori condiviso delle due amiche.

Da quest’anno il Ciak Film Fest è parte del “Piano Nazionale Cinema a Scuola” di Mibac e Miur. Il concorso nella IX edizione ha visto oltre 140 istituti partecipanti, iscritti anche da Piemonte, Sardegna, Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria. Ciak Film Fest stimola un percorso di crescita formativa e culturale che si svolge a scuola nell’arco di tutto l’anno e coinvolge tutta la comunità. Si pone la finalità di stimolare gli studenti all’analisi e all’approfondimento di varie tematiche sociali e culturali da analizzarsi attraverso il pensiero critico, e richiede un prodotto video (spot di max 60). Sono valutati e premiati, poi, non solo gli aspetti funzionali alla realizzazione di un audiovisivo (sceneggiatura, fotografia, scenografia, colonna sonora, montaggio ecc.) e delle tecniche cinematografiche, ma anche quelli più specificatamente educativi e culturali tramite l’approccio esperienziale a laboratori, per la realizzazione di un video.

La vittoria dell’I.I.S. “R. Guttuso” di Milazzo alla IX edizione è stata decretata nella premiazione del 13 dicembre scorso, tenutasi al Teatro “Vittorio Emanuele” di Messina, alla presenza della giuria al completo e di una numerosissima rappresentanza di studenti delle scuole di ogni grado finaliste e/o assegnatarie di premi e menzioni, di autorità e ospiti del mondo dello spettacolo, e del cinema in particolare.

Il Presidente del Ciak Scuola Film Fest, Sergio Bonomo, il Presidente commissione giuria, Gustavo Ricevuto (già provveditore agli Studi di Messina), il dott. Ignazio Vasta, anch’egli membro della Commissione giudicatrice, hanno tributato particolari elogi alla prof.ssa Maria Grazia Pagano (docente di fotografia e cinematografia) e a tutto il gruppo di lavoro del Guttuso.

Alla scuola è stato riconosciuto un vero e proprio DNA cinematografico, per i numerosi successi riportati negli anni, per la cura del dettaglio, per la sintesi e la poeticità del video. Nella delegazione del Guttuso presenti al Vittorio Emanuele una quarantina di alunni delle classi IV A, IV D, IV F del Liceo Artistico, l’alunna dell’Ipsceoa Cristina Romeo, e i proff. Giuseppe Guerrera, Tindara Ferrara e Anna Arizzi, che ha rivolto alla platea il saluto da parte della D.S. prof.ssa Delfina Guidaldi e ha illustrato il messaggio del video.

